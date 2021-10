Usa: Biden annuncia accordo "storico" su piano di spesa, "ci farà vincere competizione con la Cina" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden ha anche spiegato come l'accordo raggiunto sia il risultato di un significativo compromesso. "Voglio ringraziare i miei colleghi del Congresso per la loro leadership. Abbiamo passato ore e ore per mesi e mesi a lavorare su questo. Nessuno ha ottenuto tutto ciò che voleva, me compreso, ma questo è il compromesso. Questo è il consenso. Ed è quello che conta", ha detto. "Ho detto a lungo che il compromesso e il consenso sono l'unico modo per ottenere grandi cose in una democrazia, cose importanti fatte per il Paese. So che è difficile, ma questo quadro include investimenti storici nella nostra nazione e nella nostra gente", ha spiegato il capo della Casa Bianca. Il nuovo piano di spesa per l’agenda economica e climatica varrà 1.750 miliardi di dollari e prevedrà aiuti alle famiglie, linee di credito per la produzione di energia pulita, estensione dell’accesso all’assicurazione sanitaria, investimenti per la classe media e assistenza all’immigrazione. Lo fa sapere la Casa Bianca, mentre Biden era impegnato a convincere il gruppo democratico alla Camera dei rappresentanti a sostenere il piano e a sbloccare così anche il pacchetto da 1.200 miliardi di dollari per le infrastrutture. (segue) (Nys)