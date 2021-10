Usa: Biden annuncia accordo "storico" su piano di spesa, "ci farà vincere competizione con la Cina" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden è così riuscito nel suo intento di annunciare un accordo complessivo sulla sua agenda economica e sociale prima di partire alla volta di Roma, dove sabato e domenica parteciperà al vertice del G20. “Il presidente ritiene che l’accordo quadro avrà il sostegno di tutti i 50 senatori democratici e passerà anche alla Camera”, riferisce la Casa Bianca. Biden dovrebbe inoltre affidarsi alla speaker della Camera, Nancy Pelosi, per risolvere i problemi di calendarizzazione dei due testi. Il nuovo piano di spesa viene descritto dall’amministrazione come “l’investimento più incisivo di questa generazione su bambini e assistenza sanitaria, lo sforzo più ampio della storia nella lotta al cambiamento climatico, un taglio delle tasse storico per decine di milioni di famiglie della classe media e la più grande espansione dell’assistenza sanitaria da decenni a questa parte”. Biden dovrebbe riuscire a mantenere una delle promesse chiave della sua campagna elettorale: i redditi inferiori ai 400 mila dollari l’anno non vedranno alcun aumento delle tasse. Le coperture dovrebbero essere assicurate dalla tassa minima sulle multinazionali, da imposte sui redditi più alti e sul riacquisto di azioni da parte delle società. Sembra invece escluso dal pacchetto l’aumento dell’aliquota dell’imposta sulle società. Le spese prevedono asilo universale e gratuito per i bambini di tre e quattro anni e sgravi fiscali sui figli per 35 milioni di famiglie. Non risultano invece nel piano i congedi familiari retribuiti. (segue) (Nys)