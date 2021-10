Usa: Biden annuncia accordo "storico" su piano di spesa, "ci farà vincere competizione con la Cina" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alle politiche climatiche, il piano include sgravi fiscali per i cittadini che installano pannelli solari sui tetti delle loro abitazioni, crediti fiscali per l’acquisto di auto elettriche e per la produzione di energia pulita. Viene anche istituita una “forza civile climatica”. L’obiettivo generale è di consentire agli Stati Uniti di raggiungere l’obiettivo fissato dalla nuova amministrazione, quello di ridurre entro il 2030 le emissioni del 50-52 per cento rispetto ai livelli del 2005. Sul fronte sanitario vengono previsti premi più bassi per 9 milioni di statunitensi che acquistano la loro copertura assicurativa attraverso l’Affordable care act. Viene inoltre ampliata la gamma di servizi coperti dall’assicurazione (esclusi tuttavia quelli ortodontici, come chiesto dal senatore progressista Bernie Sanders). Il piano include poi investimenti per la classe media, con l’espansione di programmi di edilizia popolare, di sostegno alle piccole imprese e di finanziamenti per i college e le università di riferimento della comunità afroamericana. Vengono inoltre messi sul tavolo 100 miliardi di dollari di investimenti per la gestione dell’immigrazione: riduzione dei ritardi burocratici accumulati, espansione della copertura legale, un sistema più efficiente per il disbrigo delle richieste di asilo. Non verranno invece introdotto misure per il contenimento dei prezzi dei farmaci prescrivibili. (Nys)