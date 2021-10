Cina: Luttwak, ondata di geoeconomia lanciata da Pechino fallirà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ondata di geoeconomia è fallita; la seconda, portata avanti dalla Cina, fallirà anch’essa. Lo ha affermato il politologo Edward Luttwak, nel corso di un evento organizzato dalla Luiss Business School dal titolo “Geoeconomics: perché studiare geopolitica in una Business School”. La geoeconomia consiste nell’utilizzare metodi e logica della guerra a livello commerciale e industriale, come ha spiegato Luttwak. Con la fine della Guerra fredda e il crollo dell’Unione Sovietica, le nazioni non si sono combattute a livello militare ma commerciale. Dalla fine della Guerra fredda, Paesi come il Giappone hanno visto una collaborazione fra industrie dell’automotive e ministero dell’Industria per conquistare il mercato globale, approfittando delle crisi del settore statunitense, ha rilevato l’esperto statunitense di origine romena. (segue) (Res)