Cina: Luttwak, ondata di geoeconomia lanciata da Pechino fallirà (2)

- Con la crisi finanziaria del 2008, “la Cina lancia la propria guerra geoeconomica”, partendo dal settore dei microprocessori, ha ricordato Luttwak. Il politologo ha parlato di una “aspettativa cinese” in Occidente che sopravvaluta le capacità di Pechino a livello di sviluppo tecnologico e industriale. “Questa illusione continua”, ha proseguito Luttwak, citando l’esempio dell’intelligenza artificiale e rilevando come i cinesi “siano molto bravi nella propaganda”. “L’unico posto dove i cinesi hanno grande influenza è l’Italia”, ha commentato Luttwak. "Il primo ciclo di geoeconomia fu quello giapponese e fallì. Il secondo tentativo è quello cinese che vuole utilizzare barriere doganali per mettere pressioni sull’Australia e altri Paesi e della Belt and Road Initiative", ha proseguito. Passando agli Usa, Luttwak ha aggiunto che “la Silicon Valley sta affondando”, perdendo il confronto con l’industria di Austin, in Texas. (Res)