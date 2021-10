Green pass: polizia indaga due 50enni per le minacce a Sala su Telegram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia, questa mattina, ha eseguito due perquisizioni al termine di un’attività investigativa coordinata dal capo della Sezione Distrettuale Antiterrorismo della Procura di Milano dr. Alberto Nobili, nei confronti di altrettanti soggetti indagati per minacce gravi. Le perquisizioni, coordinate dalla Digos. di Milano e dalla direzione centrale polizia di prevenzione, sono state effettuate dagli agenti delle digos di Vercelli e Cagliari. I due cittadini perquisiti, senza precedenti di polizia, sono utenti della chat Telegram riconducibili al movimento No Green Pass 'Basta dittatura - Proteste', chiusa lo scorso settembre dall’autorità giudiziaria di Torino, sulla quale, nelle scorse ore, sono stati pubblicati diversi messaggi e commenti altamente ingiuriosi e minatori nei confronti del Sindaco di Milano. In particolare, il primo utente, un 51enne del Sud Sardegna, ha postato il messaggio: “Quindi è giusto anche prendere a calci in culo questo bastardo di merda quando avvistato nella città”. Il secondo, un 50enne residente in provincia di Vercelli, invece, ha postato “Io è da tempo che dico basta girotondi per le città, ma di andare sotto le case, villette di questi e farli tremare il terreno dove camminano”. Ai due cittadini perquisiti sono stati sequestrati cellulari e personal computer: i due hanno ammesso le proprie responsabilità (Rem)