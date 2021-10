Omofobia: Salvini, arroganza Letta e Pd ha portato ad affossamento ddl Zan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il leader della Lega, Matteo Salvini, "l'arroganza di Enrico Letta e del Partito democratico che non hanno voluto ascoltare nessuno, nemmeno il Santo Padre, ha portato all'affossamento del disegno di legge Zan. Questo, però, non deve fermare la battaglia contro ogni tipo di violenza e discriminazione". Il senatore ha aggiunto in un video: "La proposta della Lega di mediazione, di ascolto e buonsenso c'è già, è in commissione Giustizia in Parlamento, ed aumenta le pene per chi offende, insulta o discrimina, togliendo dalla battaglia politica i bambini, garantendo la libertà educativa, eliminando la teoria gender dalle scuole e lasciando le famiglie libere di educare i propri figli. Punire i violenti, gli aggressivi, è assolutamente fondamentale. Ripartiamo - ha concluso Salvini - da un testo che unisce e non da uno che divide, come lo era quello Zan". (Rin)