Germania: la SpD apre all'acquisizione di droni da guerra

- Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) apre all'acquisizione di droni da guerra da parte delle Forze armate della Germania (Bundeswehr). È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ricordando che la SpD, i Verdi e il Partito liberaldemocratico (Fdp) stanno negoziando la formazione prossimo governo federale di coalizione. In precedenza, i socialdemocratici si erano divisi tra favorevoli e contrari sull'acquisizione di droni armati da parte della Bundeswehr, con i secondi che hanno prevalso. I Verdi sono invece scettici, mentre la Fdp è a favore. Ora, per i la SpD, tale possibilità “può essere presa in considerazione”, se vengono osservati vari principi e a determinate condizioni. I conflitti recenti, come quello tra Armenia e Azerbaigian nel Nagorno-Karabakh, hanno infatti dimostrato che le Forze armate prive di droni da guerra o delle difese contro tali velivoli sono “alla mercé degli avversari”. A sostenere la forniture di droni armati alla Bundeswehr sono due dei massimi esponenti della SpD, ossia Olaf Scholz, probabile prossimo cancelliere, e il segretario generale del partito, Lars Klingbeil, che sarebbe interessato a divenire ministro della Difesa nel nuovo governo federale. (Geb)