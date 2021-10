Polonia: Gentiloni, passi avanti su indipendenza magistratura necessari per approvazione Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è preoccupata dalla situazione della Polonia e non si riuscirà ad approvare il piano di ripresa e resilienza (Pnrr) di Varsavia se non ci saranno passi in avanti per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura e la chiusura della camera disciplinare. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, parlando all'emittente "Sky Tg 24". "L'argomento di cui si discute è l'indipendenza della magistratura", ha sottolineato. Il commissario ha ricordato che "nella discussione in corso da molti mesi" sul piano di ripresa e resilienza di Varsavia si affronta il tema della attuazione delle raccomandazioni specifiche per Paese della Commissione europea, e questo è un requisito stabilito per accedere alle risorse del fond oper la ripresa. Per la Polonia, le raccomandazioni riguardano la magistratura. "Non credo che riusciremo ad approvare il piano polacco se non si avranno passi in avanti" su questo fronte, ha detto. (Beb)