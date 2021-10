Turchia: rilasciata dal carcere sospetta spia degli Emirati Arabi Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cittadino giordano Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal, sospettato di essere un agente dei servizi segreti degli Emirati Arabi Uniti in Turchia, è stato rilasciato dal carcere ed è stato posto agli arresti domiciliari e a divieto di lasciare il Paese. Lo riferisce il quotidiano filo-governativo turco “Daily Sabah”, dopo che Al Astal ha partecipato oggi tramite videoconferenza dal carcere all'udienza presso la seconda alta corte penale di Sakarya, mentre i suoi avvocati erano presenti in aula. Il pubblico ministero ha chiesto il rilascio di Al Astal a condizione che sia sottoposto a controllo giudiziario. L’uomo è stato arrestato il 21 ottobre 2020 dalle squadre dall’Organizzazione di informazione nazionale (Mit) e dal dipartimento antiterrorismo della polizia di Sakarya. L'ufficio del procuratore capo di Sakarya ha redatto un atto d'accusa di 159 pagine, che includeva accuse di "spionaggio politico o militare" e "divulgazione di informazioni che devono rimanere segrete per la sicurezza dello Stato o per i suoi interessi politici interni o esteri". (Tua)