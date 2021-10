Rifiuti: Ciacciarelli (Lega), no a quarta linea termovalorizzatore San Vittore Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale della Lega del Lazio, Pasquale Ciacciarelli, si dice contrario alla realizzazione di una quarta linea del termovalorizzatore di San Vittore, in provincia di Frosinone. In una nota Ciacciarelli spiega: "Tale opera va scongiurata a tutti i costi, in quanto andrebbe a incidere ulteriormente sulla già delicata questione ambientale della nostra provincia. Significherebbe ancora più emissioni di Co2 nell'atmosfera. Insomma, mentre in Europa e in altre regioni si va avanti, in termini di attenzione all'ambiente, il Lazio continua ad arretrare. Ancora una volta sono i comuni del Lazio ed in questo caso, quello di San Vittore, e gli altri della provincia di Frosinone, a pagare le inadempienze e incapacità degli enti, primo tra tutti la Regione Lazio, a guida Partito democratico. Il Pd e Zingaretti governano la Regione da quasi un decennio. Cosa è stato fatto in tutto questo tempo per tutelare i territori e assicurare ai comuni una funzionante gestione dello smaltimento rifiuti, nel rispetto dell'ambiente? Niente! Bisogna chiudere il ciclo dei rifiuti nella Capitale, senza trasferimenti in altre province; realizzare un nuovo impianto in provincia di Roma teso all'economia circolare, al riciclo e riutilizzo delle materie prime secondo gli standard europei. Altre regioni - conclude Ciacciarelli - su questo argomento ne hanno tratto profitto, quindi da rifiuto lo hanno trasformato in risorsa. A causa dell'incapacità di Zingaretti nel Lazio questo non è possibile e la cosa ha dell'assurdo!" (Com)