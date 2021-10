I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano: Arcivescovo Delpini, su sanità più dialogo tra realtà cattoliche e istituzioni - “Guardarsi dai nemici, coltivare una spiritualità, avviare percorsi”: sono queste le tre indicazioni date da monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, ai partecipanti al convegno "Essere prossimi alle fragilità: Chiesa creativa", che si è tenuto questa mattina al teatro del Centro culturale Angelicum a Milano. L'incontro è stata l'occasione per riflettere sia sul modo in cui le istituzioni sanitarie e socio-sanitarie cattoliche hanno attraversato il tempo della pandemia sia sul contributo che possono dare al dibattito sulla riforma del servizio sanitario lombardo. “I nemici naturalmente non sono persone o istituzioni - ha spiegato mons. Delpini, a cui sono state affidate le conclusioni, in qualità di presidente della Conferenza episcopale lombarda -, ma atteggiamenti sbagliati: ad esempio la miopia, non guardare abbastanza lontano, oppure l'emotività nella reazione alle notizie che spesso danno un'idea distorta di quello che succede, o ancora l'avidità di fronte a disponibilità di grandi risorse che ora arrivano dall'Europa e fanno nascere l'idea di ottenere qualcosa anche se non è dovuto”. “Coltivare una spiritualità significa essere fedeli al carisma dei fondatori dei vari istituti che fanno parte di questo mondo dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria cattolica - ha proseguito -. Fondatori che con l'aiuto di tanti hanno dato vita a ciò che è arrivato a noi. Occorre non ridursi solo a un'attività operativa: spiritualità, oltre che fiducia in Dio, significa avere una visione illuminata e comprensiva dei problemi”. Infine, ha suggerito l'Arcivescovo, occorre avviare percorsi. “Ad esempio serve un ripensamento, una precisazione di quelli che devono essere i rapporti con le istituzioni, con l'amministrazione pubblica. Ho raccolto oggi un certo disagio dei nostri enti sul tema dei rapporti istituzionali, il non sentirsi sufficientemente considerati e ascoltati dall'amministrazione pubblica nel servizio che svolgono”. (Rem)