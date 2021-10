I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: Quadro di coordinamento incontrerà movimento sadrista per formazione nuovo governo - Una delegazione del Quadro di coordinamento sciita incontrerà alcuni esponenti del movimento sadrista per discutere della formazione del nuovo esecutivo dell’Iraq. Lo rende noto il portale informativo “Shafaq”, secondo il quale l’incontro dovrebbe avvenire la prossima settimana. Uno degli esponenti principali del movimento sadrista, Amir al Kinani, ha dichiarato che il partito politico sciita guidato dal religioso Muqtada al Sadr ha fissato una data per iniziare il dialogo sulla linea politica del prossimo esecutivo iracheno, una volta ufficializzati i risultati elettorali. Al momento, mentre si procede con lo scrutinio manuale dei voti espressi nei distretti in cui i ricorsi sono stati accolti, ognuna delle fazioni politiche irachene sta provando a formare blocchi o intese in modo da partecipare attivamente alla formazione del prossimo esecutivo. Sulla base dei risultati preliminari, movimento sadrista è il partito ad aver ottenuto più seggi dalle elezioni del 10 ottobre (73), mentre la coalizione sunnita Taqaddum e il fronte curdo stanno mantenendo una posizione di neutralità sia nei confronti del movimento guidato da al Sadr, sia delle altre fazioni sciite, alleanza al Azm e alleanza al Fatah. Quest'ultime, sono riunite nel Quadro di coordinamento sciita, un’organizzazione che si propone di formare un fronte unito e coeso tra le fazioni sciite uscite ridimensionate dalle urne. (segue) (Res)