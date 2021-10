© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: parlamento conferma anticipo elezioni legislative al 27 marzo 2022 - Il parlamento del Libano, riunito oggi in una sessione plenaria presso il Palazzo dell’Unesco a Beirut, ha votato a favore delle modifiche apportate alla legge elettorale che prevedono l’anticipo delle elezioni legislative, inizialmente prevista per l’8 maggio, al 27 marzo del 2022. Lo rende noto il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, secondo il quale è stata anche approvata la modifica che prevede la votazione dei libanesi all’estero per 128 seggi e non più solo per i sei previsti inizialmente. Tuttavia, il voto su questo secondo emendamento è stato oggetto di dibattito in merito alla maggioranza necessaria. In segno di protesta contro la decisione del presidente del parlamento Nabih Berri di stabilire la maggioranza a 59 seggi, invece di 65, i deputati del gruppo parlamentare della Corrente patriottica libera (Cpl) - il partito cristiano-maronita fondato dal presidente Michel Aoun- hanno lasciato la seduta. Il presidente libanese si era opposto agli emendamenti restituendo il testo della legge al parlamento. (segue) (Res)