I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Energia: Di Stefano, nel Golfo tempo di fare un cambiamento radicale - Anche nei Paesi del Golfo, che sul petrolio hanno costruito un impero, “è arrivato il tempo di fare un cambiamento radicale” per rendere le loro economie “più verdi”. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” il sottosegretario del ministero degli agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, di ritorno da un “tour” in Arabia Saudita e Oman. Una missione con un duplice obiettivo: da una parte rappresentare l’Italia al Middle East Green Initiative Summit, il mega-evento sull’economia verde che ha riunito a Riad leader arabi e non solo; dall’altra rafforzare i legami bilaterali con Riad e Mascate. Il vertice si è tenuto nella capitale saudita alla presenza di capi di Stato e di governo e di ministri degli Esteri di circa 30 Paesi, tra cui i maggiori produttori di energie fossili al mondo. “E’ importante che ci fossero anche i Paesi europei e soprattutto l’Italia: abbiamo potuto fornire la nostra visione delle cose”, ha detto Di Stefano, ricordando come il nostro Paese, da presidente G20 e partner del Regno Unito nella CoP26, svolga un ruolo fondamentale nel guidare il mondo verso la transizione ecologica ed energetica. (segue) (Res)