- Medio Oriente: Italia e altri Paesi europei chiedono a Israele di revocare piani per case in insediamenti - Dodici Paesi europei - Italia, Francia, Germania, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia e Svezia - hanno esortato il governo d'Israele a revocare i piani per la costruzione di oltre 3 mila abitazioni negli insediamenti in Cisgiordania. E’ quanto si legge in una dichiarazione congiunta diffusa dalla Farnesina sul proprio sito internet. “Ribadiamo la nostra ferma opposizione agli insediamenti nei Territori palestinesi occupati, che violano il diritto internazionale e minano gli sforzi per la soluzione a due Stati”, prosegue la nota. Inoltre, i dodici Paesi chiedono “a entrambe le parti di basarsi sui passi compiuti negli ultimi mesi per migliorare la cooperazione e ridurre le tensioni”. Inoltre, i Paesi suddetti “ribadiscono il loro appello ad attuare la risoluzione 2334 delle Nazioni Unite con tutte le sue disposizioni, con l’obiettivo di ricostruire la fiducia e creare le condizioni necessarie per promuovere la pace”. (segue) (Res)