- Medio Oriente: presidente Anp Abbas riceve omologo svizzero, focus su situazione politica - Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha ricevuto a Ramallah l’omologo svizzero Guy Parmelin per discutere degli ultimi sviluppi politici della regione. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Wafa”. Durante il colloquio, le due parti hanno discusso del “problema degli insediamenti israeliani”, così come della posizione del governo israeliano nei confronti delle Organizzazioni non governative palestinesi, definite “terroristiche”. “Stiamo porgendo una mano verso gli israeliani per costruire un rapporto di fiducia reciproca e avviarci verso la soluzione a due Stati, ma non possiamo continuare per sempre così”, ha affermato Abbas, ricordando che la Svizzera potrebbe giocare un ruolo importante nel processo di pace. Da parte sua, il presidente Parmelin ha ringraziato per l’invito e si è detto soddisfatto delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, in particolare in ambito economico. (Res)