I fatti del giorno - America Latina

- Perù: Banca interamericana di sviluppo approva prestito di 500 milioni di dollari - La Banca interamericana di sviluppo (Bid) ha concesso un prestito di 500 milioni di dollari a favore del governo del Perù per rafforzare la sostenibilità della gestione fiscale e sostenere la ripresa del Paese andino. Il prestito, che ha una durata di rimborso di 20 anni e un tasso di interesse basato sul Libor, è il primo di due trasferimenti. Il denaro dovrà essere usato per l'attuazione delle riforme necessarie per aumentare la riscossione delle imposte, rafforzare la qualità degli investimenti pubblici per sostenere l'economia, il fisco e migliorare l'efficacia della spesa pubblica. (segue) (Res)