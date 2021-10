I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: presidente Lasso invita Confederazione nazionalità indigene a un nuovo confronto - Il presidente dell’Ecuador, Guillermo Lasso, ha invitato la Confederazione delle nazionalità indigene (Conaie) a un nuovo confronto presso la sede del governo. L’incontro, ha detto il portavoce della presidenza in un’intervista a “Radio Quito", è previsto per 10 novembre, quando Lasso farà ritorno dai suoi impegni internazionali in Europa. Una riunione tra le parti si era tenuta il 4 ottobre ma senza produrre risultati. (segue) (Res)