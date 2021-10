I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Honduras-Nicaragua: firmato trattato per definire confini marittimi - Honduras e Nicaragua hanno hanno firmato un trattato per definire i limiti delle loro frontiere nel mar dei Caraibi e nel golfo di Fonseca, che entrambi i paesi condividono con El Salvador. I presidenti Juan Orlando Hernández e Daniel Ortega si sono riuniti ieri a Managua per sottoscrivere il trattato, che si basa sulle sentenze della Corte internazionale di giustizia. Hernández, riferisce il quotidiano “La Prensa”, ha affermato che con questo gesto entrambi i Paesi stanno "lasciando indietro i conflitti" e avanzando "nel quadro del bicentenario" con "l'obiettivo di tracciare un cammino di pace e prosperità”. Il presidente onduregno ha quindi invitato El Salvador a unirsi al trattato, definendo una unione tra i Paesi centroamericani che vada a loro beneficio. Il documento deve ora essere ratificato dai congressi di Nicaragua e Honduras e registrato presso il segretariato generale delle Nazioni Unite per entrare in vigore. (segue) (Res)