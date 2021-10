I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti: Usa aiuteranno polizia contro blocchi criminali a distribuzione carburanti - Gli Stati Uniti aiuteranno Haiti a liberare le strade dai blocchi criminali che impediscono la distribuzione delle benzine nel Paese. Lo ha detto mercoledì la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, facendo il punto in conferenza stampa sulla situazione del Paese caraibico. "Il nostro obiettivo proprio ora è quello di aiutare la polizia nazionale di Haiti che sta cercando di mettere in sicurezza dei corridoi per permettere la consegna delle benzine", ha detto Psaki rimarcando la difficoltà di avere accesso a diversi punti del Paese. La portavoce ha anche ricordato lo stanziamento di 15 milioni di dollari in favore della polizia haitiana, dodici dei quali espressamente diretti "a rafforzare la sua capacità di rispondere alle gang". Una donazione che la Casa Bianca intende aumentare a breve, ha detto Psaki presentando l'intervento come parte di una più ampia strategia i cui effetti, in termine di sicurezza, dovrebbero contribuire ad alleviare la crisi dei migranti e quella dei rapimenti. (Res)