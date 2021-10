Ue-Paraguay: Borrell con Acevedo, stretta cooperazione per progressi in accordo con Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una stretta cooperazione dell'Unione europea con il Paraguay durante la presidenza del Mercosur l'anno prossimo da parte di Asuncion, al fine di progredire il più possibile verso la conclusione dell'accordo di libero scambio Ue-Mercosur. Questo l'auspicio dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, che oggi ha incontrato a Bruxelles il ministro degli Esteri del Paraguay, Euclides Acevedo. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). L'Alto rappresentante e il ministro hanno discusso lo stato delle relazioni bilaterali Ue-Paraguay, che sono state ulteriormente rafforzate negli ultimi anni, e attendono con impazienza la prossima riunione del comitato misto Ue-Paraguay che si terrà ad Asuncion a novembre e l'ulteriore rafforzamento della cooperazione bilaterale nel quadro della nuova strategia 2021-2027. Borrell e Acevedo hanno inoltre avuto uno scambio di opinioni sugli sviluppi regionali in America Latina. L'Alto rappresentante ha auspicato una stretta cooperazione dell'Ue con il Paraguay durante la sua presidenza del Mercosur l'anno prossimo, al fine di progredire il più possibile verso la conclusione dell'accordo di libero scambio Ue-Mercosur. "L'accordo fornirà un quadro per rafforzare e modernizzare le nostre relazioni", ha sottolineato il Seae. (Beb)