© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Nord: secondo l’intelligence di Seul Kim Jong-un ha perso 20 chili di peso - Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha perso circa 20 chili di peso dal 2019. Lo ha fatto sapere l’intelligence sudcoreana in una informativa al parlamento di Seul, scartando l’ipotesi secondo cui Kim farebbe utilizzo di una controfigura. Due anni fa il leader nordcoreano pesava 140 chili, come indicano analisi basate su una serie di video ad alta risoluzione. Tuttavia, il dimagrimento non andrebbe attribuito a un problema di salute. Secondo i servizi di Seul, infatti, Kim apparirebbe “in buona salute”. Il 37enne leader di Pyongyang, fumatore e sovrappeso, è stato spesso in passato al centro di speculazioni sulle sue condizioni mediche. (segue) (Res)