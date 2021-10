© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Laos: l’Assemblea nazionale si riunirà dal primo al 17 novembre - L’Assemblea nazionale del Laos, il parlamento unicamerale, si riunirà dal primo al 17 novembre per la seconda sessione ordinaria della nona legislatura. Lo riferisce un comunicato dell’Assemblea, pubblicato dopo la conferenza della segretaria Pingkham Lasasimma. Precedentemente l’agenzia di stampa statale “Lao News Agency” aveva annunciato una sessione più lunga, fino al 26 novembre. Tra i temi in agenda l’attuazione del bilancio del 2021, gli obiettivi per il 2022, il funzionamento della giustizia. Inoltre, saranno discussi 12 disegni di legge, di cui quattro nuovi e sette di modifica a leggi precedenti. L’Assemblea si riunisce due volte all’anno: di solito la prima sessione cade tra giugno e luglio e la seconda tra novembre e dicembre. (segue) (Res)