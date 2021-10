© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tagikistan: ministero degli Esteri Cina, "non sappiamo nulla di nuova base militare" - Il portavoce del ministero degli Esteri della Cina, Wang Wenbin, ha affermato di "non essere a conoscenza" della costruzione di un avamposto militare finanziato da Pechino nel Tagikistan. Il progetto, risultato di un accordo tra il ministero dell'Interno di Dushanbe e il ministero della Pubblica sicurezza di Pechino, è stato adottato dall'Assemblea dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento tagico. Secondo quanto riferito da "Radio Free Europe", che cita una comunicazione ufficiale inviata dall'ambasciata della Repubblica popolare cinese a Dushanbe al ministero degli Esteri del Tagikistan, il governo centrasiatico avrebbe anche offerto il trasferimento alle forze armate di Pechino del pieno controllo di una preesistente base militare cinese nel Paese, rinunciando a qualsiasi futuro diritto sul sito in cambio di aiuti militari dalla Cina. Tali sviluppi confermano da un lato la determinazione di Pechino a portare avanti la propria penetrazione politica, economica e militare in Asia centrale, dall'altra la preoccupazione con cui il Tagikistan guarda agli ultimi sviluppi in Afghanistan, dove i talebani sono tornati al potere contestualmente al ritiro delle forze degli Stati Uniti e della Nato. (Res)