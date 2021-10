Sardegna: lingua blu, dal ministero via libera a movimentazione capi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprende la movimentazione dentro e fuori Regione dei capi bovini. Il ministero della Salute ha infatti accolto le richieste della regione Sardegna e rimosso le restrizioni in vigore dall'8 settembre per motivi sanitari legati al virus della lingua blu. I capi da trasferire dovranno rispettare una procedura semplice che prevede il trattamento del capo con i repellenti contro i culicoidi (gli insetti responsabili della diffusione del virus) e test Pcr preventivo a distanza di sette giorni (per verificare l'eventuale infezione dell'animale). Libera movimentazione anche dei capi ovini all'interno del territorio regionale, previo trattamento degli animali con repellente e visita veterinaria entro le 24 ore dalla movimentazione, per escludere la presenza di eventuali sintomi. "Una soluzione ottimale - dichiara l'assessore alla sanità Mario Nieddu - che mantiene saldi gli aspetti legati alla sicurezza e alla prevenzione, evitando trafile più lunghe e pesanti per gli allevatori che così potranno riprendere le movimentazioni in particolare dei capi bovini fuori regione. Con esito negativo del test Pcr anche le aziende dove il focolaio è attivo potranno movimentare i capi sani per esigenze legate al pascolo e al benessere animale". (Rsc)