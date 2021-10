Tlc: Cina, revoca licenza a China Telecom negli Usa "viola le regole di mercato" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, 27 ottobre, la Federal Communications Commission (Fcc), regolatore statunitense delle trasmissioni e delle comunicazioni, ha revocato la licenza che consente a China Telecom di operare negli Stati Uniti, menzionando possibili infiltrazioni di rete chiave da parte di aziende cinesi con un conseguente rischio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Il regolatore statunitense ha stabilito in particolare che China Telecom è "soggetta allo sfruttamento, all'influenza e al controllo del governo cinese, ed è quasi certamente costretta ad ottemperare alle richieste del governo cinese in assenza di procedure legali soggette a supervisione giuridica indipendente". L'Fcc ha aggiunto che l'influenza esercitata da Pechino "pone significativi rischi di sicurezza nazionale e tutela dell'ordine, fornendo opportunità" alle aziende al governo cinesi di "accedere, archiviare, danneggiare e/o deviare le comunicazioni statunitensi". (segue) (Cip)