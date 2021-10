Tlc: Cina, revoca licenza a China Telecom negli Usa "viola le regole di mercato" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- China Telecom ha replicato definendo "deludente" la decisione delle autorità statunitensi, e annunciando che "si avvarrà di tutte le opzioni a sua disposizione continuando al contempo a servire i suoi clienti". La decisione dell'agenzia federale Usa comporta l'interruzione dei servizi di China Telecom negli Stati Uniti entro un periodo di 60 giorni. China Telecom, principale colosso cinese delle telecomunicazioni, era autorizzata ad operare in 20 Stati Usa: la notizia della revoca della licenza federale ha causato un immediato ribasso dei titoli delle aziende cinesi quotate negli Stati Uniti e ad Hong Kong: l'indice Hang Seng ha perso oltre l'un per cento, e il suo listino tecnologico ha ceduto oltre il 3 per cento, trascinato dal ribassi di Tencent, Alibaba e JD.com (Cip)