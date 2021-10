Rifiuti: Acea Ambiente riceve menzione speciale da Ispra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, nell’ambito di Ecomondo, Acea Ambiente, la società del gruppo Acea che si occupa del trattamento e della valorizzazione dei rifiuti, presieduta da Giovanni Vivarelli, ha ottenuto una menzione speciale da parte di Ispra per le video dichiarazioni ambientali e per l’efficace utilizzo per fini di comunicazione del logo Emas (Eco management and audit scheme), l’organizzazione che valuta l’efficacia della comunicazione aziendale sulla gestione degli impianti. Nel settore del waste, Acea Ambiente è stata l’unica realtà ad aver avuto questo riconoscimento. Si tratta di video, della durata di circa 15 minuti, che raccontano l’impegno di Acea Ambiente per la salvaguardia dell’ambiente e per la riduzione delle emissioni di Co2 attraverso l’uso di metodi e tecnologie innovative, coerenti con gli obiettivi di sostenibilità Sdgs dell’agenda Onu 2030. I video sono visibili presso lo stand di Acea ad Ecomondo ma anche online sul sito internet del gruppo. (Com)