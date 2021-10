Milano: da Consiglio comunale applauso di solidarietà per Sala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripertizione con titolo corretto - La presidente del Consiglio comunale di Milano Elena Buscemi ha aperto i lavori dell'aula con una dichiarazione di solidarietà per le minacce mosse ieri al sindaco Giuseppe Sala da parte di alcuni "no green pass” e dall'aula si è levato un applauso. “Totale solidarietà, già ieri ho detto che non si può che essere solidali, non si può mai accettare la verbale violenza e fisica, vergognoso che venga attaccato il sindaco di Milano e in generale le istituzioni. Vergogna per chi solo ci ha pensato, siamo tutti uniti intorno al nostro sindaco su questa cosa" ha detto Luca Bernardo, già competitor di Sala per il centrodestra. (Rem)