Legge Bilancio: bozza, in arrivo due fondi per Giubileo 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali è istituito nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze un apposito Fondo di conto capitale, con una dotazione di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, di 330 milioni per il 2025, e 140 milioni di euro per il 2026. Lo prevede una bozza della legge di Bilancio. Inoltre, viene costituito un fondo per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all’evento con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 70 milioni per il 2025, e 10 milioni di euro per il 2026 per gli anni 2022-2026.(Rin)