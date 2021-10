Libano: Usa sanzionano due imprenditori e un deputato per presunta corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno sanzionato quest’oggi due imprenditori e un parlamentare libanesi per "aver contribuito al crollo dello stato di diritto" nel Paese dei cedri. Lo riferisce il Dipartimento del Tesoro Usa. Per la prima volta, alla lista è stato aggiunto un individuo considerato molto vicino all'ex primo ministro Saad Hariri. Le personalità libanese sono Jihad al Arab, un ricco uomo d'affari prossimo al clan Hariri; Dany Khoury, manager vicino all’ex ministro degli Esteri Gebran Bassil, anch’esso sotto sanzioni degli Stati Uniti; e il deputato indipendente sciita Jamil al Sayyed. “Queste persone, che sono membri dell'élite economica e politica del Libano, state designate ai sensi dell'Ordine esecutivo 13441, che prende di mira le persone che contribuiscono al crollo dello stato di diritto in Libano", si legge in una dichiarazione del Dipartimento del Tesoro. "Il popolo libanese merita di porre fine alla corruzione endemica perpetuata da uomini d'affari e politici che hanno portato il loro Paese in una crisi senza precedenti", ha affermato la direttrice dell'Ufficio per il controllo dei beni esteri (Ofac), Andrea Gacki. “Ora è il momento di attuare le necessarie riforme economiche e porre fine alle pratiche corrotte che erodono le fondamenta del Libano. Il Tesoro non esiterà a usare i suoi strumenti per affrontare l'impunità in Libano”, ha aggiunto Gacki. (Lib)