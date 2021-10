© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dell'industria e del commercio tedesca (Dihk) ha corretto al ribasso le previsioni di crescita della Germania per il 2021, portandole dal 3 per cento stimato in precedenza al 2,3 per cento. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. (Geb)