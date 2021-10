Italia-Russia: Tronchetti Provera, Comitato imprenditoriale lavora per tenere in vita relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, ha spiegato Tronchetti Provera, “il mondo del business cerca di fare la sua parte, e le sue esigenze coincidono con quelle della gente”, per esempio quando si parla di “crescita, sicurezza, necessità di ricreare l’ascensore sociale”. “La pandemia dà la possibilità di parlare in modo diverso: l’Italia ante pandemia aveva un’estremizzazione populistica che portava a considerare la competenza un disturbo all’equilibrio della società; ora la pandemia ha dimostrato che la competenza è fonte di sicurezza”, ha detto Tronchetti Provera. “Bisogna approfittare di tutto questo e non rinunciare che sia possibile. Io sono convinto che continuando su questo cammino contribuiremo ad aprire questo dialogo”, ha aggiunto l’Ad di Pirelli. (Res)