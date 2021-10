Usa: rallenta la crescita economica, +0,5 per cento del Pil nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica degli Stati Uniti ha assistito a un brusco rallentamento nel corso dell’estate, con il prodotto interno lordo (Pil) in espansione di soli 0,5 punti percentuali nel terzo trimestre dell’anno. Lo indicano i dati pubblicati oggi dal dipartimento del Commercio. Nel secondo trimestre del 2021 la crescita era stata dell’1,6 per cento. A pesare sono stati in particolare i consumi, che nel periodo aprile-giugno erano aumentati del 2,9 per cento e nel periodo luglio-settembre sono cresciuti di soli 0,4 punti. Su base annuale, il Pil statunitense è cresciuto del 2 per cento, in netto calo rispetto al 6,7 per cento del secondo trimestre. Secondo il “New York Times”, il rallentamento è parzialmente legato alla diffusione della variante Delta del coronavirus, che ha indotto molti cittadini a evitare viaggi, pasti in ristorante e altri tipi di attività. I contagi sono tuttavia calati significativamente nelle ultime settimane, e gli economisti si aspettano dunque una crescita economica più sostenuta negli ultimi tre mesi dell’anno. A frenare l’economia Usa sembrano essere state anche, se non soprattutto, le interruzioni delle catene di forniture globali. Molte imprese ed esercizi commerciali negli Stati Uniti hanno avuto problemi nel reperire prodotti e componenti di cui necessitavano. (segue) (Nys)