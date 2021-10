Usa: rallenta la crescita economica, +0,5 per cento del Pil nel terzo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di problemi che, come hanno avvertito diversi economisti, potrebbero trascinarsi fino alla prima parte del prossimo anno. Le difficoltà di approvvigionamento hanno avuto anche pesanti ripercussioni sull’inflazione, che resta a livelli record dalla scorsa primavera. Nel terzo trimestre i prezzi al consumo sono aumentati dell’1,3 per cento, a un ritmo leggermente inferiore rispetto al trimestre precedente, ma comunque ben superiore rispetto ai livelli pre-pandemici. Rispetto a un anno fa, i prezzi sono superiori del 4,3 per cento. La combinazione di inflazione alta e crescita rallentata costituisce un problema politico per il presidente Joe Biden, che nel frattempo tenta di portare avanti la sua ambiziosa agenda economica con un piano di spesa da 1.750 miliardi di dollari su sicurezza sociale e lotta ai cambiamenti climatici e un altro da 1.200 miliardi di dollari per le infrastrutture, e rappresenta un grattacapo per la Federal Reserve, decisa a stringere i cordoni della borsa entro la fine dell’anno. (Nys)