Ponte Ognissanti: Coldiretti, 400 mila in agriturismo

- Sono quasi 400 mila gli italiani che quest’anno hanno scelto l’agriturismo per il lungo week end di Ognissanti cogliendo l’occasione di sfruttare l’ultimo “ponte” prima delle festività di Natale e fine anno. E’ quanto rileva la Coldiretti nel sottolineare che si tratta di una fetta consistente dei 10,5 milioni di italiani che secondo Federalberghi hanno deciso di mettersi in viaggio. Con l’emergenza sanitaria Covid quest’anno – sottolinea la Coldiretti in una nota – si registra un aumento del turismo legato alla natura e sono in molti quelli che scelgono di fare un break in campagna alla ricerca dei frutti dell’autunno, dai funghi alle castagne ma anche per assistere alle attività di raccolta delle olive e alla molitura o la vendemmia che in alcuni territori quest’anno non sono ancora terminate. Ma c’è anche chi – precisa la Coldiretti - si accontenta di passeggiare nei boschi per osservare il foliage quel fenomeno spontaneo per cui alcune specie di alberi in autunno cambiano il colore delle loro foglie, passando dal verde al giallo, l’arancione, il rosso e il marrone. Un evento naturale che si trasforma in un grande spettacolo, con centinaia di fan armati di scarponcini e macchina fotografica. (segue) (Com)