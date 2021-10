Cina: portavoce difesa, il governo di Taiwan inganna l'opinione pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico progressista (Pdp) al potere a Taiwan "sta ingannando l'opinione pubblica" e minaccia seriamente la riunificazione con la Cina. Lo ha detto oggi il portavoce del ministero della Difesa cinese, Tan Kefei, dopo che la presidente dell'isola, Tsai Ing-wen, ha ribadito che le due sponde al di là dello Stretto "non sono subordinate l'una all'altra". Parlare di "indipendenza" è "un atto spregevole" che compromette il benessere del popolo taiwanese, ha detto il portavoce, sottolineando che la "riunificazione è un requisito inevitabile per il ringiovanimento nazionale". Per questi motivi, l'esercito cinese non abbasserà la guardia ed è "pronto a combattere per il popolo e il Partito". In risposta al sostegno che gli Stati Uniti hanno ripetutamente manifestato al governo di Taipei, Tan ha detto che "strumentalizzare l'isola per controllare la Cina è un'illusione", contro cui Pechino lavorerà risolutamente. (segue) (Cip)