Cina: portavoce difesa, il governo di Taiwan inganna l'opinione pubblica (2)

- Della collaborazione militare tra Taiwan e Stati Uniti ha parlato ancora una volta oggi la presidente Tsai nel corso di un'intervista all'emittente "Cnn". Confermando l'indiscrezione secondo cui alcuni militari statunitensi avrebbero addestrato l'esercito taiwanese nell'ultimo anno, Tsai ha affermato che l'isola "ha in essere un'ampia gamma di attività di cooperazione con gli Stati Uniti tese ad aumentare le nostre capacità difensive". La presidente non ha fornito indicazioni precise in merito all'entità della presenza militare statunitense, limitandosi ad affermare che tale presenza "non è consistente quanti alcuni sembrano pensare". Il ministro della Difesa di Taiwan, Chiu Kuo-cheng, ha commentato le parole della presidente aggiungendo che gli scambi militari con gli Stati Uniti sono "piuttosto numerosi e frequenti", e "interessano ogni tipo di argomento". (Cip)