Cerveteri: Multiservizi, al via interventi di disinfestazione contro la processionaria del pino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da domani avranno inizio gli interventi di disinfestazione contro la processionaria del pino, programmati per questo periodo dell'anno ed effettuati con l'utilizzo di prodotti biologici, quindi non nocivi per esseri umani ed animali. Si comincerà dai giardini dei due plessi scolastici de I Terzi (I.C. Don Milani, Casetta Mattei) e di Cerveteri (G. Cena; S. D'Acquisto). Nei giorni successivi il trattamento interesserà i pini di Cerveteri (Parco della Legnara, parco Ina Casa), Cerenova (Dog Park via Fiesole, via Trevignano, via Torre Flavia, via Alfani, via Perusia, piazza Morbidelli, largo Barbato, via B. Rallo, via B. Marini, via Monte Palano), Valcanneto (Via Paganini), Campo di Mare (viale Mediterraneo, viale Adriatico), I Terzi (Piazzale Tisserant). In totale il trattamento sarà effettuato su circa 130 alberature. La processionaria del pino, Thaumatopoea pityocampa, è un insetto lepidottero che in fase larvale risulta dannoso poiché si nutre delle foglie aghiformi delle conifere (prediligendo il genere Pinus=pini) arrivando a defogliare completamente le piante che infesta. (segue) (Com)