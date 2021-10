Nepal: vaccini, consegnato un lotto da 1,02 milioni di dosi di Vero Cell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nepal ha ricevuto 1,02 milioni di dosi del vaccino cinese contro il coronavirus Vero Cell (o BBIBP-CorV), prodotto da Sinopharm. La consegna è stata effettuata ieri. Il lotto fa parte di una più ampia fornitura del prodotto, di 5,9 milioni di dosi, che il Paese ha acquistato nell’ambito del programma di distribuzione internazionale Covax, promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Gavi - The Vaccine Alliance e Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi). La piattaforma Covax si è impegnata a fornire al Nepal 1,3 milioni di dosi per vaccinare il 20 per cento della popolazione; inoltre, offre un accordo di condivisione del prezzo in base al quale il Paese paga i vaccini al prezzo assicurato a Covax. Oltre ai 5,9 milioni di dosi di Vero Cell l’accordo di condivisione del prezzo include anche quattro milioni di dosi del vaccino statunitense Moderna, per un totale di 9,9 milioni di dosi. Per gli acquisti delle due forniture il Nepal ha ottenuto prestiti rispettivamente dalla Banca asiatica di sviluppo (Adb) e dalla Banca mondiale. Covax ha fornito complessivamente 3.598.110 dosi: 1.534.850 di Johnson & Johnson (Janssen Ad26.COV2.S) dagli Stati Uniti, 1.614.740 di AstraZeneca dal Giappone, 348.000 di Covishield dall’India e 100.602 di Pfizer-BioNTech dagli Usa. Il Nepal, inoltre, ha acquistato dalla Cina, attraverso un accordo bilaterale i cui termini non sono stati divulgati, dieci milioni di dosi di Vero Cell, tutti ricevuti. Il governo cinese ha donato altri 1,8 milioni di dosi e promesso ulteriori donazioni. (segue) (Inn)