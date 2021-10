Lavoro: Landini (Cgil) a L20, disuguaglianze frutto di precarietà senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Cgil si sta battendo per un'idea di società "diversa che metta al centro le persone, il lavoro, la sostenibilità sociale e ambientale per dare un futuro al Pianeta. Questa è la battaglia che dobbiamo tutti insieme combattere". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel suo intervento alla riunione L20, l'incontro delle organizzazioni sindacali internazionali e dei sindacati dei Paesi del G20 oggi a Roma. "La pandemia deve rappresentare una cesura rispetto al passato. Dobbiamo batterci per cambiare questo modello di sviluppo e investire quindi su sapere, conoscenza, su un lavoro che non deve essere precario, ma sicuro e con diritti", ha aggiunto per poi concludere: "Le disuguaglianze sono frutto anche di una precarietà del lavoro che non ha precedenti e di una concentrazione della ricchezza sempre più in mano a pochi".