Legge Bilancio: bozza, circa un miliardo ogni anno fino al 2029 per rifinanziamento RdC

- Il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza (Rdc). Lo prevede la bozza della legge di Bilancio. L'autorizzazione di spesa, si legge nella bozza, è incrementata di 1.065,3 milioni di euro per l’anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l’anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l’anno 2024, 1.063,5 milioni di euro annui per l’anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l’anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l’anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l’anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.(Rin)