Francia: confronto teso tra Le Pen e un adolescente sulle violenze della polizia

- La leader del Rassemblement National e candidata alle prossime elezioni presidenziali francesi, Marine Le Pen, ha avuto uno scambio di battute teso con un giovane di Alencons, nel nord ovest della Francia, dove si è recata per sostenere le forze dell'ordine dopo che una pattuglia è stata attaccata a colpi di mortaio. L'adolescente si è rivolto alla leader dell'estrema destra affermando che anche "i poliziotti commettono abusi". La candidata all'Eliseo ha risposto ricordando le violenze subite anche dai pompieri. "Bisogna smetterla di raccontare storie", ha aggiunto la leader del Rassemblement National. "Quando la mattina mi sveglio non vedo colpi di mortaio ma gente che si aiuta", ha poi detto il ragazzo all'emittente "BfmTv". Marine Le Pen "dice anche la verità" ma "non bisogna mettere tutti nella stessa categoria", ha aggiunto il giovane. (Frp)