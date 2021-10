Grecia: premier Mitsotakis, oggi più forti geopoliticamente e finanziariamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La festa nazionale greca del 28 ottobre "commemora coloro che hanno combattuto contro il fascismo e gli occupanti". Lo ha sottolineato il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis, dopo aver assistito ad una parata studentesca nel quartiere di Pale'o Faliro, alla periferia di Atene. Mitsotakis ha messo in evidenzia la coincidenza quest'anno dell'anniversario del Giorno del No, che ricorda l'opposizione della Grecia all'ingresso delle truppe fasciste il 28 ottobre 1940, con il bicentenario dell'inizio della guerra d'indipendenza ellenica nel 1821. "Oggi abbiamo il diritto di guardare al futuro con un'autostima maggiore e con maggiore ottimismo", ha dichiarato Mitsotakis parlando di una Grecia "più forte dal punto di vista geopolitico", con Forze armate moderne e alleanze internazionali solide, per cui "è determinata a difendere la sua sovranità ed i suoi diritti sovrani". "La Grecia è più forte finanziariamente oggi", ha insistito Mitsotakis descrivendo un Paese capace di attirare investimenti e migliorare la vita delle persone riducendo le tasse.(Gra)