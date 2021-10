Energia: Polonia cerca la cooperazione della Francia per la costruzione di una centrale nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia cerca la cooperazione della Francia per la costruzione di una centrale nucleare. Lo ha dichiarato il capo dell’Ufficio di sicurezza nazionale polacco (Bbn), Pawel Soloch. Ieri il presidente polacco, Andrzej Duda, è stato ricevuto a Parigi dall’omologo francese, Emmanuel Macron. “Abbiamo dichiarato la nostra prontezza rispetto alla proposta francese. Si parla di cooperazione con la Francia per l’attuazione di un progetto di costruzione di una centrale nucleare”, ha dichiarato Soloch. Il capo del Bbn ha spiegato che per Varsavia la proposta è seria, aggiungendo che la Polonia ha già un accordo di cooperazione nell’ambito del nucleare civile con gli Stati Uniti, firmato nell’ottobre del 2020. La Polonia intende costruire sei reattori nucleari da 6-9 gigawatt. Il primo dovrebbe diventare operativo nel 2033. (Vap)