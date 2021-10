Sudan: presidente sud sudanese Kiir invita parti al dialogo, garantire sicurezza regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Sud Sudan Salva Kiir ha esortato le parti in conflitto in Sudan a tornare al dialogo, come "unica opzione praticabile" per risolvere la disputa politica in corso. Lo ha fatto sapere il ministro degli Affari presidenziali di Giuba, Barnaba Marial Benjamin, osservando che Kiir ha telefonato sia al primo ministro sudanese, Abdallah Hamdok, sia al capo del Consiglio militare di transizione, il generale Abdel Fattah al-Burhan. In dichiazioni rilanciate dal "Sudans Post", testata che informa sul Sudan ed il Sud Sudan, Marial ha definito "molto preoccupato" il presidente sud sudanese per gli ultimi sviluppi politici e militari nel Paese limitrofo, e ha chiesto a tutte le parti in campo di garantire la sicurezza regionale. Kiir ha tenuto anche colloqui con il presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni e con l'omologo egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ai quali ha chiesto di parlare con tutti i leader politici in Sudan affinché prediligano il dialogo. Separatamente, il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale del Sud Sudan ha rilasciato una dichiarazione in cui ha espresso il timore che i cittadini sud sudanesi residenti nel Paese vicini possano diventare vittime della situazione: il governo di Giuba ha quindi consigliato ai suoi connazionali di tenersi lontani dalle proteste di piazza e di rimanere in casa finché la situazione non sarà migliorata. (segue) (Res)