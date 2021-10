Sudan: presidente sud sudanese Kiir invita parti al dialogo, garantire sicurezza regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 25 ottobre un gruppo di militari ha arrestato il primo ministro del Sudan Abdallah Hamdok e diversi membri del governo civile, sciogliendo in seguito il governo di transizione instaurato due anni fa dopo le proteste che portarono alla deposizione del presidente Omar al Bashir. Insieme al primo ministro sono stati arrestati anche il ministro dell’Industria, Ibrahim al Sheikh, il ministro dell’Informazione, Hamza Balou, e il consigliere per i Media del primo ministro, Faisal Mohammed Saleh, oltre al portavoce del Consiglio sovrano, Mohammed al Fiky Suliman, ed al governatore della capitale Khartum, Ayman Khalid. Lo stesso giorno il capo dell'esercito e presidente del Consiglio sovrano, il generale Abdel Fattah al Burhan, ha annunciato lo scioglimento del governo di transizione, annuncio che è stato accolto con scontento da diversi leader internazionali ed organismi regionali, inquieti per un’ulteriore destabilizzazione del Paese e dell’area. Dopo essere stato trattenuto più giorni, prima in luogo sconosciuto, poi a casa del generale al Burhan, Hamdok è stato rilasciato ieri e riportato a casa propria. (Res)