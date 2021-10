Svezia: governo apre indagine su sospette irregolarità in adozioni internazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra ha chiarito che non si tratterà di un'indagine sui singoli casi di adozione, oggetto di eventuali ricorsi della magistratura. Secondo quanto ha verificato il quotidiano "Dagens Nyheter", la maggior parte dei bambini adottati dal 1950 in avanti proviene oltre che dal Cile anche dalla Colombia, dalla Corea del Sud, dall'India, dalla Cina e dallo Sri Lanka. La testata svedese aveva a settembre pubblicato una serie di articoli - "Bambini ad ogni costo" - con testimonianze di genitori poveri che parlavano di come fossero stati privati dei loro figli, minori che sarebbero stati adottati in Svezia da persone convinte che fossero orfani. Un reportage secondo cui già nel 1997 il governo svedese aveva avuto sufficienti indizi per aprire un'indagine. Dalla metà del secolo scorso la Svezia ha accolto circa 60 mila bambini da oltre confine, diventando il Paese con il più alto numero di adozioni procapite al mondo. (segue) (Sts)