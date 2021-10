Svezia: governo apre indagine su sospette irregolarità in adozioni internazionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio, una indagine condotta dal ministro della Protezione legale dei Paesi Bassi, Sander Dekker, si concluse con la scoperta di diverse irregolarità nelle pratiche svolte tra il 1967 e il 1988, soprattutto con la Colombia. Il ministero invitava a sospendere ogni forma di adozioni internazionali: "Durante tutto il periodo di adozione internazionale e in tutti i Paesi, ci sono stati gravi abusi strutturali di cui tanto il governo quanto gli intermediari erano a conoscenza dagli anni 60", si legge nel rapporto conclusivo che definisce "degni di nota" la "passività del governo olandese" e la preferenza che la politica nazionale aveva accordato "agli interessi dei genitori". "Il governo si è negato ad intervenire, nonostante avesse buoni motivi per farlo", prosegue il testo che parla di pressioni fatte su "madri biologiche e famiglie" perché rinunciassero ai figli, arrivando in casi estremi al sequestro. Dal 2018, il Cile ha nominato un giudice speciale per indagare sui possibili sequestri di minori destinati all'adozione internazionale, una casistica che in gran parte riguarda fatti risalenti alla dittatura di Augusto Pinochet (1973-1990). (Sts)